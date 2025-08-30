İzmir’de beş katlı metruk bir binada çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Konak’ın Kestelli Mahallesi’nde metruk bir binanın 1. katındaki çöp yığınında yangın başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı.

Ekipler mahsur kalan kişileri tahliye etti

Yangına müdahale için 3 arazöz, 1 merdivenli araç, 1 tonaj aracı ve 1 AKS aracı sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bina içinde mahsur kalan iki kişiyi güvenli bölgeye çıkardı.

Yapılan müdahaleyle yangın yaklaşık 10 dakika içinde tamamen kontrol altına alındı.