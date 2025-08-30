İzmir’de planlı su kesintileri devam ederken, Menemen Yahşelli’den gelen 2200’lük ana isale hattındaki arıza nedeniyle 7 ilçede 32 saatlik kesinti uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), vatandaşları kesinti konusunda bilgilendirdi.

İZSU’dan yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2025 saat 21.00’den 1 Eylül 2025 saat 05.00’e kadar Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamında su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler

Karabağlar’da Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Mali Yeciler, Basın Sitesi ve Bahçelievler mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Konak ve Menemen’de kesinti olacak mahalleler

Konak ilçesinde Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahallelerinde de kesinti uygulanıyor.

Menemen’de ise 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik bölgelerinde su kesintisi olacak.

İZSU, vatandaşlardan anlayış beklerken, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere suyun yeniden verileceğini duyurdu.