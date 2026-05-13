Son Mühür - Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürerken, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının bu gece itibarıyla yeniden değişmesi bekleniyor.

1 lira 7 kuruşluk zam

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla uygulanan akaryakıt fiyatlarının, yapılması beklenen yeni zamla birlikte daha da yükselmesi öngörülüyor. Gazeteci Olcay Aydilek tarafından paylaşılan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları (13 Mayıs 2026)

Benzin litre fiyatı: 65.11 TL

Motorin litre fiyatı: 68.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 67.39 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 67.23 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.83 TL,

Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL