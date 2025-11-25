Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, 2025 yılı 2. taksit Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödeyecek mükellefler için ek vezneleri hizmete açtı. Ayrıca Eşrefpaşa’daki Mali Hizmetler Müdürlüğü binasında bulunan vezneler hafta sonunda da açık tutulacak.

Vergi ödemeleri için son tarih 1 Aralık Pazartesi olarak belirlenirken, yoğunluğun azaltılması amacıyla hafta içi ve hafta sonu farklı merkezlerde ödeme noktaları oluşturuldu.

Gültepe ve Güzelyalı’da ek vezneler devrede

Hafta içinde 25 Kasım’da Gültepe Semt Merkezi’nde, 26–27–28 Kasım tarihlerinde ise Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kurulan ek vezneler ödeme kabul edecek. 29–30 Kasım tarihlerine denk gelen hafta sonunda ise mükellefler, Eşrefpaşa’daki Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödeme yapabilecek.

Online ödeme alternatifleri

Emlak, ÇTV ve İlan Reklam vergilerinin 2. taksiti; belediye veznelerinin yanı sıra Halkbank ve VakıfBank şubelerinden T.C. kimlik/ vergi numarası veya kentli numarası ile ödenebiliyor. Konak Belediyesi’nin resmi web sitesindeki e-belediye uygulaması ve e-devlet üzerinden de online ödeme yapılabilerek mükelleflere ek kolaylık sunuluyor.