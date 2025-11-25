Dün akşam saatlerinde TCDD Alsancak Limanı’nda, bir yük gemisinde görevli olan Reşat Doğan, görüş açısının kısıtlı olduğu bir bölgede ilerlerken dengesini kaybetti.

Doğan, dengesini sağlamak amacıyla gemi korkuluğuna tutundu. Ancak korkuluğun kırılması sonucu, Reşat Doğan yaklaşık 10 metre yükseklikten gemi ambarına düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Doğan’ın düşmesinin ardından iş arkadaşları durumu yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine kısa süre içinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Reşat Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boyun kemiği kırıldı

Yapılan ilk incelemelere göre, Reşat Doğan’ın düşüşü sırasında boyun üstü düştüğü ve boynunun kırıldığı öğrenildi. Bu kırığın, hayatını kaybetmesine neden olduğu tespit edildi.

Savcılık ve adli tıp incelemesi

Reşat Doğan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni ve kazanın kesin koşulları daha ayrıntılı bir şekilde belirlenecek.