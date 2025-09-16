Son Mühür - Konak Belediyesi’nde uzun bir süredir yaşanan bürokrat değişiklikleri, görevden almalar ve istifalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun başkan olmasının ardından özel kalem müdürlüğü görevine getirilen Barkın Ulutaş’ın görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen isim istifa etti

CHP içinde mevcut genel başkan Özgür Özel’in yakın dostu olarak bilinen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen Barkın Ulutaş’ın bir süredir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile problemler yaşadığı son olarak, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek CHP Konak İlçe Kongresi yüzünden tartışma yaşadıkları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden Konak’a ataması gerçekleştirilen Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç ile problemlerin istifanın arka planını oluşturduğu iddia edildi.

Atama yazısı bakanlıktan gelmedi

Ayrıca, Barkın Ulutaş’ın bir süredir bakanlıktan atama yazısı beklediği ancak söz konusu yazının ulaştırılmadığı bu nedenle Gaziemir Belediyesi’ne yönlendirildiği öne sürüldü. Son olarak, Ulutaş’ın geçtiğimiz haftalarda Konak Belediyesi’ne bağlı MERBEL şirketinin yönetiminden Başkan Mutlu’nun talimatıyla çıkartıldığı vurgulanırken, söz konusu istifa süreci ile ilgili Konak Belediyesi’nden resmi bir açıklama henüz gelmedi.