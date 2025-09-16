Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kent genelinde giderek büyüyen ve halk sağlığını tehdit eden çöp krizine sert tepki gösterdi. Bursalı, yaşanan sorunun CHP yönetimindeki belediyelerin yönetimindeki zafiyetin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

İzmir'in birçok ilçesinde toplanmayan çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün ve sağlık risklerinin altını çizen Bursalı, durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Milletvekili, "CHP'li belediyelerin yönetimdeki yetersizliği her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Bugün şehrin dört bir yanında tanık olduğumuz çöp krizi, bu beceriksizliğin en açık kanıtıdır. Sokaklar, caddeler ve meydanlar adeta çöp dağlarına dönüşmüş durumda. Bu manzara sadece görsel bir kirlilik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda halk sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"İzmir bu ayıbı hak etmiyor, siz İzmir'i hak etmiyorsunuz"

Bursalı, bazı vatandaşların kendi çabalarıyla çöpleri temizlemek zorunda kaldığını, bazı bölgelerde ise çöp yığınlarının yakılmasının yangın tehlikesine yol açtığını vurguladı. Bu durumu "vurdumduymazlık" olarak tanımlayan Bursalı, belediyelere yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Asli göreviniz olan çöp toplama hizmetini bile yerine getiremiyorsanız, bu şehre nasıl hizmet edeceksiniz? Yıllardır hizmet yerine algı ve reklam odaklı bir belediyecilik anlayışı, bugün İzmir'i yaşanmaz bir şehre dönüştürdü. İzmirli hemşehrilerimiz vergilerini ödüyor ve karşılığında temiz sokaklar, güvenli yaşam alanları bekliyor. Ancak karşılaştıkları manzara çöp yığınları, hastalık ve yangın riski. Artık bahaneler üretmek yerine kalıcı çözümler bulun. İzmir bu ayıbı hak etmiyor, siz ise bu şehri yönetmeyi hak etmiyorsunuz."

Geçici çözüm bulundu, gözler Büyükşehir'de

Çöp sorununun çözümü için AK Parti olarak girişimlerde bulunduklarını belirten Şebnem Bursalı, bu konuda Ankara nezdinde yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ifade etti. Bursalı, AK Parti'li vekillerin öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda geçici bir çözüm bulunduğunu duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, halk sağlığını koruma amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Harmandalı'na geçici ve kontrollü bir izin verdiğini açıkladı. Bu izinle, 31 Ekim 2025'e kadar günde 2 bin 477 tonla sınırlı olmak üzere çöp boşaltımı yapılabilecek. Bursalı, bu geçici çözümün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek, tanınan bu süre zarfında soruna kalıcı bir çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı.