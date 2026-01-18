Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son günlerde AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından ortaya atılan iddialara yönelik kapsamlı ve sert bir açıklama yayımladı. Mevcut ekonomik krizin toplum üzerindeki ağır yükünü gizlemek amacıyla suni gündemler yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Mutlu, belediyenin şeffaf yönetim anlayışına yönelik saldırılara belgelerle cevap verdi. İktidar temsilcilerinin emekli ve emekçilerin yaşadığı sefaleti örtbas etmek için manipülasyona sığındığını dile getiren Mutlu, Konak Belediyesi’nin hukuktan milim sapmayan duruşunun kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"Arsa satışı değil, parsel malikinin plan tadilatı talebidir"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’ın kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarının merkezinde yer alan konuya açıklık getiren Başkan Mutlu, sürecin iddia edildiği gibi bir "belediye arsa satışı" olmadığını kesin bir dille belirtti. Konunun, tamamen özel bir parsel malikinin talebi üzerine belediye meclis gündemine taşınan bir plan tadilatı önerisinden ibaret olduğunu vurgulayan Mutlu, belediyenin tapu devir süreçlerinde hiçbir yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Tapu ve kadastro işlemlerinde tek yetkili mercii olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; Yenişehir’deki söz konusu arazinin hisse alımlarının büyük hissedar tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirildiğini ve son işlemin 20 Ekim 2025 tarihinde tamamlandığını resmi verilerle paylaştı.

Hukuki çerçeve ve şeffaf meclis süreci

Bölgedeki imar planı notlarına dair teknik detayları da kamuoyuyla paylaşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Merkezi İş Alanları (MİA) kapsamındaki özel tesis başvurularının mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. İlgili yönetmelikler uyarınca, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taleplerinin 4 Haziran ve 22 Ekim 2025 tarihlerinde belediyeye ulaştığını ifade eden Mutlu, sürecin işleyişine dair önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Söz konusu önerinin, Aralık ayı meclis toplantısında bizzat iddia sahiplerinin de bulunduğu oturumda oy birliğiyle komisyonlara sevk edildiğini hatırlatan Başkan, işlemlerin gizli değil, tüm meclis üyelerinin gözü önünde ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

"Bu şehir dedikoduyla değil, hukukla yönetilir"

Siyaseti iftira ve asılsız ithamlar üzerine kuran anlayışı eleştiren Başkan Mutlu, sorumluluk makamındaki kişilerin önce meclis gündemini doğru takip etmeleri gerektiğini söyledi. Şahsını ve yol arkadaşlarını hedef alan "şantaj" ve "tehdit" gibi çirkin ifadelerin, siyasi yetersizlikleri örtme çabası olduğunu savunan Mutlu, bu tavrı Konak halkının vicdanına havale ettiğini belirtti. Meslek hayatı boyunca kent suçlarına karşı en ön safta mücadele verdiğini ve belediye başkanlığı döneminde de rant düzenine asla geçit vermeyeceğini kararlılıkla ifade eden Mutlu, Konak’ın geleceğinin kişisel çıkarlara feda edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

"Adil kent ve eşit yurttaşlık idealiyle çalışmaya devam"

Tüm engelleme ve algı operasyonlarına rağmen enerjilerini yalnızca Konak halkına hizmet için harcayacaklarını dile getiren Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Adil kent, eşit yurttaşlık" ilkesinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Gece gündüz demeden ilçenin refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Mutlu, halkı bilinçli şekilde yanıltmaya çalışanlar hakkında hukuki sürecin ivedilikle başlatılacağını duyurdu. İftiraları yayanlar ve ortaya atanlar karşısında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Başkan Mutlu, açıklamasını "Konak halkına saygıyla duyurulur" sözleriyle noktaladı.

Ne olmuştu?

Konak Belediyesi’nde tartışmalar devam ederken, yılın ilk meclis toplantısında gündeme gelen ve CHP içinde ‘çatlağa’ neden olan önerge sonrası kentte tartışmaların ardı arkası kesilmezken konuyla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Meclis toplantısına belediyenin Çınarlı Mahallesi 8667 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşüldü. Daha önce meclis gündemine gelen ve ilgili komisyonlara havale edilen önerge; İmar Komisyonunun oy birliği, Hukuk Komisyonu raporu oy çokluğu vermesi sonrası yeniden meclis gündemine gelmiş; CHP’li meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Hamit Mumcu, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt’un şerh koyması ile önerge mecliste oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Mecliste bu tartışmalar sürerken, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, sosyal medya hesabı üzerinden şu iddialarda bulundu, "Şantaj, tehdit, baskı iddiaları artık fısıltı değil, yüksek sesle konuşuluyor. Konak Belediyesi, hizmet üretmesi gerekirken iddialarla, krizlerle ve skandallarla anılır hale gelmiştir. Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre; Belediye başkanının en yakınındaki meclis üyelerinden biri, bir arsa satışı sürecinde muhalefet eden kendi partisinden meclis üyesi arkadaşlarına yönelik gözdağı, baskı ve tehdit planları yapmıştır. Bu şehir dedikoduyla yönetilemez! Bu iddialar görmezden gelinemez! Nilüfer Mutlu Çınarlı, bir an önce kamuoyunun karşısına çıkmalı ve açık, net bir açıklama yapmalıdır. Suskunluk, bu iddiaları güçlendirir."