Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen tarihi Kıllıoğlu Hamamı, “Boşluk – Aralık – Mesafe” adlı karma sergiyle kentle yeniden buluştu. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri açılışa davet etti.

Tarihi hamam sanatla yeniden hayat buldu

Konak Belediyesi’nin titiz restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırılan Basmane’deki 18. yüzyıl eseri Kıllıoğlu Hamamı, tamamlanan yenileme sürecinin ardından kapılarını sanatseverlere açtı. Hamamın kentle buluşması, “Boşluk – Aralık – Mesafe” başlıklı çağdaş sanat sergisiyle kutlandı.

Küratörlüğünü Ferhunde Algaç Meriç’in, koordinatörlüğünü Varol Topaç’ın üstlendiği sergi, tarihi mekânın ruhuna uygun enstalasyonlarla ziyaretçileri ağırladı. Sergide J. Aslı Özer, Kemal Kahveci, Neda İsmail Atar, Sema Okan Topaç, Varol Topaç ve Yasin Uysallar’ın eserleri yer aldı.

Başkan Mutlu: “Tarihi mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kıllıoğlu Hamamı’nın restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kentin tarihi mirasını korumaktan duydukları mutluluğu dile getirdi: “Kıllıoğlu Hamamı’ndaki restorasyonumuzu tamamladık. Tarihe tanıklık eden bu mekânı aslına uygun bir şekilde kente yeniden kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel açılışı, mekânın ruhuna uygun çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı bir sergiyle gerçekleştiriyoruz. Tüm komşularımızı bu tarihi ana ortak olmaya davet ediyoruz.”

Sergi bilgileri

Sergi: Boşluk – Aralık – Mesafe

Tarih: 31 Ekim Cuma

Saat: 17.00

Yer: Tarihi Kıllıoğlu Hamamı

Küratör: Ferhunde Algaç Meriç

Koordinatör: Varol Topaç

Sanatçılar: J. Aslı Özer, Kemal Kahveci, Neda İsmail Atar, Sema Okan Topaç, Varol Topaç, Yasin Uysallar