İzmir’in Aliağa ilçesinde öğleden sonra meydana gelen trafik kazası, karayolunda büyük bir trajediye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Çaltıdere kavşağı mevkisinde yaşanan olayda, ana yol üzerinde seyir halindeki iki ağır vasıtanın çarpışması sonucu bir sürücü yaşamını yitirdi. Çevredeki sürücülerin dehşete düştüğü kaza sonrası bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç içinde sıkıştı

Kaza, saat 15.15 sularında Bergama istikametinden İzmir yönüne doğru ilerleyen 49 yaşındaki Hüsamettin Dam idaresindeki kamyonun, önünde seyreden B.S. yönetimindeki Çiğli Belediyesi’ne ait hizmet aracına arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kabini ağır hasar alan kamyonun içinde sıkışan talihsiz sürücü Hüsamettin Dam, araçtan çıkmayı başaramadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonuç vermedi

Kısa sürede bölgeye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Titiz bir operasyonla sıkıştığı noktadan çıkartılan Hüsamettin Dam, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak olay yerinde yapılan ilk tıbbi kontrollerde, 49 yaşındaki sürücünün kaza anında aldığı ağır darbeler sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.

Yol güvenliği ve soruşturma süreci

Kazanın ardından Çaltıdere kavşağı bölgesinde trafik bir süre tek şeritten verilirken, jandarma ekipleri ikinci bir kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden Hüsamettin Dam’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Adli makamlar, kazanın oluş şeklini, fren izlerini ve görüş mesafesini dikkate alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Belediye kamyonunun sürücüsü B.S. ise ifadesi alınmak üzere ilgili birime götürüldü.

