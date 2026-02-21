Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte yaşayan binlerce Balıkesirliyü bir araya getiren geleneksel iftar buluşmasına katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Seyirtepe’de organize edilen programda, iki komşu şehir arasındaki sarsılmaz bağlara vurgu yapıldı. Maneviyatın ve dayanışmanın ön plana çıktığı gecede, Ramazan ayının bereketi ortak sofralarda paylaşıldı.

"İzmir, kahraman Balıkesirlileri her zaman bağrına basar"

İftar programında davetlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in farklı kültürel kimlikleri bir potada eriten eşsiz bir mozaik olduğunu ifade etti. Balıkesir ve Manisa’yı hiçbir zaman İzmir’den ayrı düşünmediklerini belirten Tugay, "İzmir işgal edildiğinde ilk direnişi gösteren, vatan savunması için ayağa kalkan kahraman Balıkesirlileri ve Kuvayı Milliye neferlerini bu kent asla unutmaz. Sizler ne kadar İzmirliyseniz, bizler de gönülden o kadar Balıkesirliyiz" sözleriyle tarihsel vefa vurgusu yaptı. Tugay, Ramazan ayının sadece ibadet değil, aynı zamanda haksızlıklara karşı durma ve toplumsal dayanışmayı büyütme dönemi olduğunu hatırlattı.

İki Başkanın ortak vurgusu: "Biz kardeş şehirleriz"

Geceye eşi Arbil Akın ile birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konuşmasına mevkidaşı Cemil Tugay’a teşekkür ederek başladı. Milli Mücadele dönemine atıfta bulunan Akın, 15 Mayıs’ta İzmir’in işgalinin hemen ardından 16 Mayıs’ta Balıkesir’de direniş meşalesinin yakıldığını anımsattı. "Biz bu derece birbirine bağlı, bu derece Kuvayı Milliye ruhuyla harmanlanmış iki kardeş kentin evlatlarıyız" diyen Akın, İzmir’de yaşayan yaklaşık 200 bin Balıkesirlinin iki şehir arasında canlı bir köprü oluşturduğunu dile getirdi. Akın, kimseyi ayırmadan hizmet etme gayesinde olduklarını belirterek tüm hemşehrilerinden destek istedi.

Hukuk, demokrasi ve yerel yönetim mesajları

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ise gecede yaptığı konuşmada yerel yöneticilerin omuzlarındaki ağır yüke ve demokrasinin önemine değindi. Belediye başkanlığının fedakarlık gerektiren zorlu bir görev olduğunu belirten Altıntaş, sandığın meşruiyetinin ancak güçlü bir hukuk sistemiyle korunabileceğini ifade etti. Türkiye’nin anayasal ilkelere ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak adaleti tesis etmesinin en büyük güvence olduğunu vurgulayan Altıntaş, yerel hizmetlerin demokratik bir zeminde yükselmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geniş katılımlı temsiliyet ve iftar bereketi

Semazen gösterileri ve ilahi dinletileriyle manevi bir iklimde başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde açılan oruçlarla devam etti. BALDEF Başkanı Erkan Uzun, Balıkesirli olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini sundu. Geceye ayrıca CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, rektörler, oda başkanları ve meclis üyeleri de katılım gösterdi. İzmir ve Balıkesir’in ilçe belediye başkanlarının hep birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamlaması, gecenin birlik tablosunu tamamlayan en güçlü kare oldu.