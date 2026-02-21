İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de, şoför esnafının merakla beklediği Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, yüksek bir katılım ve demokratik bir atmosferde tamamlandı. 21 Şubat Cumartesi günü Çakabey Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı kongrede, esnafın geleceğine yön verecek yeni yönetim belirlendi. Beyaz listenin temsilcisi Ali Koparal ile kırmızı liste adayı Erkan Çilek’in rekabetine sahne olan seçim yarışı sonucunda, delegelerin güvenoyunu alan Ali Koparal, odanın yeni başkanı olarak göreve getirildi.

Esnaf teşkilatı ve protokol genel kurulda buluştu

Çeşme esnafının yoğun ilgi gösterdiği genel kurula, yerel yönetimden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir protokol katılım sağladı. Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Veysel Ayhan’ın yanı sıra, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Başkan Danışmanı Mustafa Ak toplantıda hazır bulundu. Ayrıca bölgedeki diğer oda başkanları, Ziraat Odası temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri de şoför esnafının bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Divan Başkanlığını Mustafa Ak’ın üstlendiği kongrede, yönetim süreçleri ve faaliyet raporları titizlikle ele alındı.

Hakkı Kocakara’dan duygusal veda

Odanın yönetiminde uzun yıllardır emeği bulunan mevcut başkan Hakkı Kocakara, sağlık problemlerini gerekçe göstererek yeni dönemde aday olmadığını açıkladı. Kürsüde yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Kocakara, görev süresi boyunca tüm üyelerle kurduğu bağlara vurgu yaparak helallik istedi. Seçime giren her iki adaya da başarılar dileyen Kocakara, esnaf odasının bir aile olduğunu ve bu birliğin korunması gerektiğini hatırlatarak başkanlık koltuğuna veda etti.

"Birlik ve Beraberlik" mesajları ön plana çıktı

Seçim öncesi söz alan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir teşkilatının Türkiye’deki büyüklüğüne dikkat çekerek sandık sonucundan bağımsız olarak el ele çıkmanın önemine vurgu yaptı. Adaylardan Erkan Çilek, 40 yıllık mesleki tecrübesiyle esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacağını belirtirken; Ali Koparal ise "Biz olma" felsefesini ön planda tuttu. Koparal, şeffaf yönetim anlayışı ve ortak akılla Çeşme şoför esnafını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini üyelerle paylaştı.

Seçim sonuçları ve Ali Koparal dönemi

Toplamda 318 üyesi bulunan odada, 268 üyenin sandık başına gitmesiyle katılım oranı oldukça yüksek gerçekleşti. Kullanılan oyların sayımı neticesinde, Ali Koparal liderliğindeki beyaz liste 175 oy alarak net bir zafer elde etti. Rakibi Erkan Çilek’in 91 oyda kaldığı yarışta, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Barış Kaya, Melih Tınaz, Ali Eskici, Tarık Erkan, Çağlayan Baysal ve Erkan Barbun’dan oluşan yeni yönetim kurulu asil listesi, seçim sonuçlarının ardından tebrikleri kabul etti. Sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan yeni başkan Koparal, kazananın tüm Çeşme esnafı olduğunu ifade ederek birlik mesajını yineledi.

