Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme’de Cumhuriyetin 102. yılı, iki gün süren etkinlikler ve binlerce yurttaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Cumhuriyet, özgürlüğün ve eşitliğin adıdır” mesajıyla birlik ve kararlılık vurgusu yaptı.

Çeşme’de Cumhuriyet sevinci iki gün sürdü

Çeşme’de Cumhuriyetin 102. yılı, 28-29 Ekim tarihleri arasında renkli ve coşkulu programlarla kutlandı. Kentin dört bir yanında birlik, özgürlük ve dayanışma duygusu hâkim oldu.

Törenler ve Cumhuriyet resepsiyonu

Kutlamalar, 28 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Sahil Güvenlik botu ve teknelerin gerçekleştirdiği selamlama gösterisi, Çeşme sahillerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Aynı akşam düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’nda Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli protokolü ve konukları karşıladı. Gecede vals ve zeybek gösterileri yapıldı, sanatçı Mithat Körler sahne aldı. Katılımcılar, hazırlanan Cumhuriyet puzzle’ına parçaları yerleştirerek anlamlı bir dayanışma mesajı verdi.

Öğrenci gösterileri duygu dolu anlar yaşattı

29 Ekim sabahı, Kaymakamlık makamında tebrik kabulüyle başlayan etkinlikler, Çeşme Amfi Tiyatro’daki resmi programla devam etti. Öğrencilerin şiir, müzik ve dans performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. “Biz Cumhuriyet Çocuklarıyız” ve “Cumhuriyetle Atan Kalpler” temalı gösteriler ayakta alkışlandı.

Fener alayı ve konserle Cumhuriyet Meydanı doldu

Akşam saatlerinde binlerce kişi meşaleleriyle Uğur Mumcu Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Fener Alayı’nın ardından, Lâl Denizli ve Kaymakam Mehmet Maraşlı, vatandaşlarla birlikte günlerdir hazırlanan mozaik Türk bayrağının son parçalarını yerleştirdi. Program tango ve zeybek gösterileri ile devam etti, Çeşme Belediyesi Bandosu'nun konseriyle meydan coşkuyla doldu.

Lâl Denizli: “Cumhuriyet, özgürlüğün ve eşitliğin adıdır”

Başkan Lâl Denizli, meydanda yaptığı konuşmada Cumhuriyetin temel değerlerine dikkat çekti: “Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlük, adalet, eşitlik ve bağımsızlık demektir. Aynı zamanda bir kadın devrimidir. Kadın ve erkeğin eşitçe yaşayacağı özgür yarınların teminatıdır.” Denizli, ülkenin zorluklardan güçlenerek çıkacağına vurgu yaptı: “Bu milleti hiçbir engel durduramaz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu ülke özgürlüğün, adaletin, eşitliğin yarınlarına koşacak.”

“Cumhuriyet ilelebet yaşayacak”

Konuşmasını Cumhuriyete bağlılık mesajıyla tamamlayan Denizli, şu sözleri kullandı: “Cumhuriyetimizin nice yüz yıllarını aynı inançla kutlayacağız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır.” Çeşme’deki program, yurttaşlara unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.