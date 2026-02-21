Son Mühür- İzmir’in en hareketli ilçelerinden biri olan Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir komşu/sürücü tartışmasına sahne oldu. Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan Kadir Bilge Tekin, ikamet ettiği apartmanın girişine sorumsuzca park edilen bir araç nedeniyle kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Kendi bina girişinin tamamen kapatıldığını gören Tekin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek takipçileriyle paylaştı.

"Nasıl konuşmayayım?" diyerek tepki gösterdi

Sosyal medyada zaman zaman sert üslubu ve samimi tavırlarıyla bilinen Tekin, paylaştığı videoda kendisine yöneltilen "çok küfürlü konuşuyorsun" eleştirilerine de peşinen yanıt verdi. Apartman kapısının önüne sıfır yanaşmış ve yaya geçişini imkansız hale getirmiş aracı gösteren içerik üreticisi, "Bana üslubumu eleştirenler, şu manzarayı görüp nasıl sakin kalmamı bekliyor?" diyerek isyan etti. Tekin, evine girmesinin fiziksel olarak engellendiğini vurgularken, sürücülerin duyarsızlığına karşı sert ifadeler kullandı.

İzmir sokaklarında park sorunu yeniden gündemde

Yaşanan bu olay, İzmir genelinde ve özellikle Karşıyaka, Konak ve Bayraklı gibi yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde kronikleşen park sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Kadir Bilge Tekin’in paylaştığı görüntülerde, aracın sadece kaldırımı değil, doğrudan bina girişini bloke ettiği net bir şekilde görüldü. Takipçilerinden binlerce destek mesajı alan Tekin, bu durumun sadece kendisinin değil, engelli vatandaşların ve bebek arabalı ailelerin de en büyük kabusu olduğunu dile getirdi.

