Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin büyük ilgi gören “Konak Tarih Gezileri”ne Alsancak rotası da eklendi. Katılımcılar, İzmir’in kalbinde yer alan Alsancak bölgesinin tarihi, mimarisi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir yolculuğa çıktı.

Konak Belediyesi, kentin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla sürdürdüğü “Konak Tarih Gezileri” projesine yeni bir durak ekledi. Kadifekale–Basmane ve Kemeraltı rotalarının ardından, İzmir’in tarihi belleğinde önemli bir yere sahip Alsancak bölgesi de gezi programına dahil edildi.

İzmir’in kültürel mirasında yeni rota

Gezinin ilk turu, Alsancak Garı önünde başladı. Katılımcılar, burada garın mimarisi ve tarihi hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası ile TCDD 3. Bölge Müze ve Sanat Galerisi’ni ziyaret etti.

Alsancak’ın tarihsel gelişimi, çok kültürlü yapısı ve mimari dokusu hakkında bilgi verilen gezide, bölgedeki köklü esnafların geçmişten bugüne uzanan hikâyeleri de paylaşıldı. Katılımcılar ayrıca, mimarisiyle dikkat çeken St. John Anglikan Kilisesi ve Santo Rosario Katolik Kilisesi’ni de gezdi.

Cumhuriyet mirası izinde bir gün

Gazi Kadınlar ve Muzaffer İzgü sokaklarındaki cumbalı evlerin arasında yapılan yürüyüş sırasında, Konak Belediyesi’ne bağlı Necdet Alpar Müzesi ve Türkan Saylan Kültür Merkezi de ziyaret edildi.

Turun son durağında ise Cumhuriyet döneminin simge yapıları arasında yer alan Pasaport İskelesi, Gümrük Binası ve İzmir Atatürk Müzesi yer aldı. Katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e duyduğu sevginin izlerini müzede yakından görme fırsatı buldu.

Tarihle buluşma kasımda da sürecek

İzmirlilerden yoğun ilgi gören Konak Tarih Gezileri’nin Alsancak rotası, kasım ayında da devam edecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için kayıt duyuruları Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.