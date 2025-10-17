Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan ve 17-26 E kim tarihlerinde devam edecek İZKİTAPFEST, 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Edebiyat Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlik, yüzlerce yazar ve binlerce okuru bir araya getirecek.

TUGAY: İZMİR’İN KÜLTÜR HAYATINI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Bugün Kültürpark yine çok güzel. İZBB olarak ve İZFAŞ ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz iki fuar gerçekleşiyor. İzmir kitap fuarı 10 gün borunca dolup taşacak. Yüzlerce yayınevi Kültürpark’ta konuğumuz olacak. İzmir’de yüzlerce kitap okuyucusu ile buluşacak. Bu yıl anime ve manga tutkunları için özel bir alan oluşturuldu. Edebiyatın da farklı kültürleri var. Özellikle gençler manga VE animeye farklı bir alan tutuyor. Geleceğin okurlarını bu şekilde yetiştireceğiz. Fuarda gençler ve çocuklar için özel alan oluşturuldu. Kültürpark’ı adına yakışan haline getirmeye çalışıyoruz. İlber Ortaylı kütüphanesini de yakın zamanda açtık. Zaman zaman orada çocuklarla bir araya geliyorum ve kitaplar okuyorum. Kitap okuyan çocuklar düşünen ve sorgulayan, üreten bireyler olarak büyürler. Kitap fuarı da kitapların dünyasına farklı bir pencere açıyor. İzmir kültür sanatın kalbidir. Her gencin ve çocuğun kitapla buluşmasına çaba gösteriyoruz. İzmir’in kültür hayatını geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.