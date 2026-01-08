İzmir genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Bornova ilçesinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şiddetini artıran fırtınamsı rüzgarın etkisiyle köklerinden sarsılan dev bir söğüt ağacı, park halindeki bir aracın ve bölgedeki bir işletmenin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Pınarbaşı Mahallesi’nde fırtına alarmı

Bornova’nın Pınarbaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde hakim olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan asırlık bir söğüt ağacı, büyük bir gürültüyle yerinden sökülerek önce yol kenarında duran bir binek otomobilin, ardından ise hemen yan tarafta faaliyet gösteren bir düğün salonunun üzerine devrildi. Olayı gören mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

Ekipler güvenlik önlemleriyle müdahale etti

İhbarın ardından kısa sürede olay mahalline intikal eden polis ekipleri, olası bir kazayı veya yaralanmayı önlemek adına çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Devrilen ağacın yolu tamamen kapatması nedeniyle trafik akışı geçici bir süreliğine durdurulurken, bölgeye belediyeye bağlı acil müdahale ekipleri sevk edildi. Belediye görevlileri, hem otomobilin hem de binanın üzerine baskı yapan devasa gövdeyi motorlu testereler yardımıyla parçalara ayırarak titiz bir çalışma yürüttü.

Düğün salonunun gelin odası zarar gördü

Yaşanan talihsiz olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması en büyük teselli kaynağı olurken, maddi hasarın boyutu yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Söğüt ağacının dallarının ve gövdesinin isabet ettiği otomobilde ciddi deformasyon oluştuğu gözlendi. Ayrıca ağacın üzerine devrildiği düğün salonunun "gelin odası" bölümünde de önemli ölçüde yapısal hasar meydana geldiği tespit edildi. Belediye ekiplerinin ağaç parçalarını sahadan temizlemesi ve yolun süpürülmesinin ardından, trafik akışı normale dönerek cadde yeniden ulaşıma açıldı.