Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi'nde görev yapan bazı memurların maaşlarından kesilen icra, nafaka ve benzeri tutarların yaklaşık iki aydır İcra Dairesi’ne aktarılmadığı ortaya çıkmıştı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube, bu hukuksuz uygulamaya karşı 25 Eylül’de belediyeye resmi dilekçe vererek, yedi gün içinde yanıt verilmemesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

SENDİKA-BELEDİYE GÖRÜŞMESİNDEN KISMİ UZLAŞI ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından sendika ile belediye bugün (2 Ekim) masaya oturdu. Görüşme sonrasında Konak Belediyesi, icra, nafaka ve benzeri kesintilere ilişkin ödemelerin bugün gerçekleştirileceğini açıkladığı öğrenildi. Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube ise bu adımı olumlu karşıladığını belirtti ancak geriye dönük ödemeler ve diğer özlük hakları konusunda da somut adımlar atılmasını talep etti.

OLUMSUZ YANIT GELİRSE EYLEM İÇİN HAZIRLAR

Tüm Yerel Sen açıklamasında, “Yönetimden gelecek olumsuz bir haber durumunda ve hava şartlarını göz önünde bulundurarak Salı günü eylemlerimize toplu şekilde devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Öte yandan Konak Belediyesi’nin bugün gerçekleştireceğini açıkladığı ödemeler, çalışanlar için önemli bir rahatlama sağlasa da, sendikanın takipte olduğu geriye dönük ödemeler ve diğer haklar konusu, önümüzdeki günlerde gündemin sıcak başlıklarından olmaya devam edecek.