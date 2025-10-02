İzmir'de yaşanan yıkıcı orman yangınlarının ardından bölge halkının ekonomik hayatını yeniden canlandırmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk adımı atıldı. Afet Platformu'nun etkin koordinasyonu ve İhtiyaç Haritası, NEF Vakfı ile Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)'in güçlü iş birliğiyle yürütülen "1 Destek 1 Yuva" kampanyası, arıcılıkla geçimini sağlayan bölge sakinlerine somut destek ulaştırdı. Yangınlardan en çok zarar gören ilçelerden olan Seferihisar ve Çeşme'de, toplam 500 adet arı kovanı afetzede vatandaşlara teslim edilerek doğal yaşamın ve yerel üretimin yeniden yeşermesine katkı sağlandı. Bu girişim, sadece ekonomik bir destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda yangınlarda ekosistemin uğradığı zararın telafisi için de sembolik bir önem taşıyor.

Ekonomik iyileşme için sürdürülebilir destek vurgusu

Afet Platformu'ndan yapılan resmi açıklamada, projenin temel hedefinin, yangınların yol açtığı hasarı sadece geçici yardımlarla değil, sürdürülebilir geçim kaynakları yaratarak gidermek olduğu belirtildi. Kampanya kapsamında dağıtılan arı kovanları, doğal hayatın temel bileşenlerinden olan arıcılık faaliyetlerinin kaldığı yerden devam etmesine imkân tanıyarak, yerel üreticilerin umutlarını yeşertmeyi amaçlıyor.

TİDER Başkanı Hande Tibuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, felaketlerin ardından oluşan yaraların sarılması sürecinde sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın büyütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Tibuk, "Yangınlar doğamıza ve ekonomimize büyük zarar verdi. Ancak bu tür ortak projelerle, özellikle arıcılık gibi doğayla doğrudan ilişkili meslek dallarına sağladığımız destek, bölge halkının kendi ayakları üzerinde durmasını hızlandıracaktır. '1 Destek 1 Yuva' kampanyası, birlikteliğin gücünü bir kez daha gösterdi," şeklinde konuştu. Söz konusu destek, bölge ekonomisinin önemli bir parçası olan arıcılığın geleceği için kritik bir yatırım olarak görülüyor.

Seferihisar ve Çeşme'de yeni dönem başladı

Kovan dağıtım törenine katılan bölge sakinleri, aldıkları bu destekle yeniden üretime başlama heyecanlarını dile getirdi. Dağıtılan yeni kovanlar, yangınlarda yok olan kovanların yerini alarak, arı popülasyonunun ve bal üretiminin yeniden canlanmasına zemin hazırlayacak. Proje ortakları, bu tip çevre ve insan odaklı desteklerin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde farklı felaketlerden etkilenen diğer alanlara da yayılması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.