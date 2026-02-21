Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 24-25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için dünyanın dört bir yanından toplam 1417 kısa film başvurusu yapıldı. Başvuruların sona erdiği açıklanırken, organizasyona gösterilen ilgi dikkat çekti. Festival, Bornova’yı bir kez daha sinemanın evrensel diliyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkan Eşki’den kültür ve sanat vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 72 ülkeden gelen 1417 başvurunun Bornova’nın kültür ve sanat alanındaki güçlü konumunu ortaya koyduğunu belirtti. Eşki, kentin uluslararası alanda sanatın önemli adreslerinden biri haline geldiğini ifade etti. Genç sinemacıları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Eşki, festivalin yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda kültürel bir buluşma zemini sunduğunu vurguladı.

Ön jüri süreci başlıyor

“Başvurular sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz” mesajıyla duyurulan sürecin ardından festival komitesi ön jüri değerlendirmelerine hazırlanıyor. Nisan ayında üç gün boyunca Bornova’da kısa film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival süresince kent, uluslararası sanatçıları ve sinemaseverleri ağırlayacak.