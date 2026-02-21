Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, Avrupa kupaları hedefini yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Beşiktaş’a konuk olacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak. İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Göztepe Avrupa hattını korumak istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Bu performansla haftaya 4. sırada giren Göztepe, en yakın takipçisi Beşiktaş’ın bir puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, İstanbul deplasmanından puanla dönmeleri halinde Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

İstanbul’da kazanamayan Beşiktaş’a karşı moral üstünlüğü

Göztepe, son yıllarda İstanbul’da oynanan karşılaşmalarda rakibine karşı dikkat çeken bir üstünlük kurdu. İzmir ekibi, 2022’den bu yana Dolmabahçe’de oynanan son üç maçta Beşiktaş’a yenilmedi.

Bu süreçte:

Lig maçında 4-2 galip geldi

Türkiye Kupası’nda 3-1 kazandı

Bir kupa maçında 0-0 berabere kalındı (tur penaltılarla Beşiktaş’ın oldu)

Sarı-kırmızılılar, bu istatistiği avantaja çevirmek istiyor.

Stoilov’un planı: Disiplinli savunma, hızlı geçiş

Göztepe’nin bu sezonki başarısında savunma disiplini ve hızlı hücum geçişleri önemli rol oynadı. İzmir ekibi, ligin en az mağlup olan takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın savunmada yaşadığı istikrarsızlık, Göztepe’nin hücum planlarında önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Junior Olaitan detayı: Eski takımına karşı sahada olabilir

Devre arasında Göztepe’den Beşiktaş’a transfer olan Junior Olaitan, teknik heyetin görev vermesi halinde bu kez eski takımına karşı forma giyecek. Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla 18 maçta görev yapan orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetmişti.

Beşiktaş’ta önemli eksik

Ev sahibi ekipte kanat oyuncusu El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Malili futbolcunun sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Zorlu mücadele öncesi tablo

Göztepe: 41 puan – 4. sıra

Beşiktaş: 40 puan – 5. sıra

Stadyum: Tüpraş Stadı

Saat: 20.00