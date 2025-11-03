İzmir’in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 14 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon adrese yapıldı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Alan ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 14 bin 660 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 330 lira para ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.