Geçtiğimiz günlerde İzmir'i yoğun yağış ve fırtına etkisi altına almıştı. Yağış ve fırtınanın ardından çoğu yerde hasar meydana gelmişti. Etkilenen işletmelerden bir tanesi de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın Kemalpaşa'da faliyet gösteren şirketi Saygılı Rulman A.Ş oldu. Hortum sonucunda işletmede hasar meydana gelirken, Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saygılı, "Saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım…

Geçtiğimiz Perşembe akşamı yaşanan yoğun yağış ve fırtına sonucu oluşan hortum, Kemalpaşa Ulucak’ta faaliyet gösteren şirketimiz Saygılı Rulman A.Ş.’de hasara neden oldu. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza ve yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan yoğunluk sebebiyle tek tek dönüş yapamadıysam affola.

Mesai arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte hasarın giderilmesi için çalışmalara hızla başladık. Operasyonlarımızda herhangi bir aksama yaşanmazken, inşallah en kısa sürede tamamen toparlanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Desteğiniz ve güzel dilekleriniz bizlere güç verdi.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten esirgesin.

Sağ olun, var olun." dedi.

