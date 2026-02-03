Son Mühür/ Merve Turan - İzmir U-18 Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Aliağa Helvacı Spor, grup şampiyonluğunun ardından yükseldiği play-off etabında da yoluna kayıpsız devam etti. Final grubunda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Aliağa temsilcisi, son maçta KSK Karagöl Spor Kulübü karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak İzmir Şampiyonu oldu.

İki etap, iki şampiyonluk

Bu sonuçla birlikte Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir U-18 Ligi’nde yer aldığı iki etabı da şampiyonlukla tamamladı. Aliağa ekibi, 24 Şubat’ta yapılacak kura çekiminin ardından Türkiye Finalleri’nde Aliağa’yı temsil edecek.

Şampiyonlardan Başkan Acar’a ziyaret

Şampiyonluğun ardından Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aliağa Belediyesi Helvacı Birim Sorumlusu Serhat Aras, Kulüp Başkanı Kazım Nuri Yıldız, Teknik Sorumlu Mehmet Ateş ve teknik ekip yer aldı. Başkan Serkan Acar, İzmir Şampiyonu olan sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek Türkiye Finalleri’nde başarı dileğinde bulundu.

“Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu”

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada takımın tamamen Aliağa altyapısından yetişen oyunculardan oluştuğunu vurguladı. Ateş, “Önce grubumuzda ardından İzmir finallerinde şampiyon olduk. Kadromuzdaki 24 oyuncunun tamamı Aliağa’dan, dışarıdan oyuncu yok. Hepsi 9 yaşından beri bizimle ve altyapıdan yetişti. Türkiye Finalleri için kura çekimini bekliyoruz. Gideceğimiz her yerde Helvacı’yı ve Aliağa’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimizi büyük tutuyoruz, Türkiye Şampiyonluğu’nu hedefliyoruz. Her zaman yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Serkan Acar’a teşekkür ediyoruz” dedi.