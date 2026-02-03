Son Mühür/ Beste Temel- Adalet mekanizması içerisinde mağdur haklarının korunması ve adli süreçlerin sağlıklı yürütülmesi adına kritik bir role sahip olan uzmanlar, İzmir’de düzenlenen kapsamlı bir eğitim programında bir araya geldi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde görev alan ve özellikle Adli Görüşme Odalarında (AGO) aktif olarak adli görüşmeci sorumluluğunu üstlenen personelin yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen "Süpervizyon Temelli Ege Bölgesi Toplantısı", kapılarını İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri’nde açtı. 2 Şubat 2026 tarihinde başlayan ve 6 Şubat’a kadar sürecek olan bu yoğunlaştırılmış program, personelin mesleki bilgi birikimini güçlendirirken uygulama yeterliliklerini de uluslararası standartlara taşımayı amaçlıyor.

Yüksek düzeyli katılım ve protokol açılışı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Ahmet Haner’in koordinasyonunda titizlikle planlanan bu önemli buluşmanın açılış töreni, yargı dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, açılış programına bizzat katılarak verilen eğitimin adalet sistemi için taşıdığı hayati öneme dikkat çektiler. Toplantı süresince yapılacak çalışmaların, özellikle hassas gruplarla gerçekleştirilen görüşmelerde sağlanan verimliliği doğrudan artırması bekleniyor.

Ege Bölgesi’nin adli uzmanları bu eğitimde buluştu

Sadece yerel bir etkinlik olmanın ötesinde bölgesel bir nitelik taşıyan programa, Ege’nin dört bir yanındaki adliyelerden geniş bir katılım sağlandı. Karşıyaka başta olmak üzere Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Söke ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevlerini sürdüren sosyal çalışmacılar, pedagoglar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları bu gelişim platformunda yerlerini aldı. Uzmanlar, 5 gün boyunca sürecek olan oturumlarda vaka analizleri ve süpervizyon temelli pratikler üzerinden mesleki deneyimlerini paylaşarak adli görüşme tekniklerindeki güncel yaklaşımları uygulama fırsatı bulacaklar.

Adli görüşme odalarında nitelikli hizmet hedefi

Bu stratejik toplantının temel odak noktası, adli süreçlerde mağdurların ikincil bir örselenme yaşamasının önüne geçmek ve elde edilen beyanların kalitesini artırmak olarak belirlendi. Sosyal tesislerin ev sahipliği yaptığı oturumlarda, AGO'larda fiilen çalışan profesyonellerin karşılaştıkları zorluklar karşısında sergileyecekleri uygulama becerileri üzerinde duruluyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu aracılığıyla kamuoyuna duyurulan bu girişim, yargı sisteminin insan odaklı gelişim vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

