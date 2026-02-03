Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’yi son yağmurlarda sınıfta kalan ilçenin altyapı sorunları üzerinden yüklendi.

Yıldız’dan Başkan Denizli’ye “İstanbul’da vakit geçirmeyi ne zaman bırakacaksınız?”

Sosyal medyasında Çeşme’nin son yağmurlarda içine düştüğü durumu özetleyen bir video paylaşan Hakan Yıldız, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin Çeşme’de sağanak yağışlar sonrası önemli altyapı sorunlarının yaşandığı günlerde ilçede bulunmadığını, İstanbul’da CHP Genel Merkezi’nin toplantılarına katıldığını söyledi. “Çeşme’de altyapı çökmüş, yollar çukur içindeyken Çeşme Belediye Başkanı İstanbul’da vakit geçiriyor” diyen Yıldız, “Siz önce, görevde olduğunuz iki yıl boyunca Çeşme’ye ve Çeşme’nin gerçek sorunlarına ne zaman odaklanacağınızı açıklayın. İlçeye doğalgazı getiren, Çeşme’nin su sorununu çözen AK Parti hükümetlerine laf yetiştirmek yerine; daha geçtiğimiz hafta sonu yolu çöken, altyapısı yetersiz olduğu için vatandaşların mağdur olduğu Çeşme’de daha fazla mesai harcamanız gerekirken, İstanbul’da zaman geçirmeyi ne zaman bırakacaksınız? Cemil Bey kurgu videolarla uğraşırken, siz ise görevinizin başında bile değildiniz. Her şeyden önce, seçilmiş insanları küçümseyen dilinizi değiştirin. Sonra da asli göreviniz olan Çeşme’ye odaklanın. Sizin siyaset anlayışınız, bizim 25 yıldır bu millete yaptığımız hizmetleri zaten anlamaz. Millete efelenmeyi değil, millete hizmetkâr olmayı biraz olsun öğrenin” dedi.

“Lal Hanım siyasetin büyüsüne fazlasıyla kapılmış”

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü, “Lal Hanım, siyasetin büyüsüne fazlasıyla erken kapılmış; AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na boyunu aşan cümleler kurmaya başlamış... Urla diye yola çıkıp, sonra Çeşme’ye tepeden inme bir adaylık süreci yaşarsanız; “demokrasi” deyip, seçilmiş meclis üyelerinin kent meseleleri hakkında söz alma hakkını bile bir “lütuf” gibi sunarsanız, bu ancak sizin gibi sözde demokratlara yakışır. “Şirket bizim şirketimiz, size söz hakkı bile vermem bir ödüldür” anlayışı; Urla’ya başvurup Çeşme’yi adeta bir “ödül” gibi alan biri için belki normal bir bakış açısı olabilir. Ancak kanunlar da, belediyecilik anlayışı da böyle işlemez, Lal Hanım. Burası sizin şahsi şirketiniz değil; bu mallar da sizin şahsi mallarınız değildir. Nitekim son dönemde CHP’li belediyelerin, yönettikleri şehirleri bu bakış açısıyla ele almalarının İstanbul’da da, İzmir’de de ne gibi sonuçlar doğurduğu ortadadır!”