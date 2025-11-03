AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Uluslararası Türkmen Vakfı Başkanı Türkolog Müştak Kadir Ömer ve Türkmen vatandaşlarıyla parti binasında bir araya geldi. Ziyarette, partiden yapılan açıklamaya göre heyet partililer tarafından karşılandı.

Rozetler yıl dönümünde takdim edildi

Görüşmenin ardından Saygılı, partiye yeni katılan üyelere rozet takarak AK Parti İzmir teşkilatına katılımlarını duyurdu. Katılımcılar arasında CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen isimlerin de bulunduğu belirtildi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonu güçleniyor”

Bilal Saygılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “AK Parti İzmir ailemize, bu büyük gönül hareketine hoş geldiniz dedik. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı kurulması, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarımızın güçlendirilmesinde tarihi bir adımdır. AK Parti’mizin iktidara geliş yıl dönümünde CHP’den istifa ederek partimize katılan vatandaşlarımızın bu buluşmaya katkısı, birlik ve kardeşliğimizin güçlendiğinin göstergesi olmuştur. ‘Biz birlikte Türkiye’yiz’ diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun bu özel günde daha da güçlendiğine inanıyoruz.”