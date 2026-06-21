Son Mühür- İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu, cezaevlerindeki hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği barışçıl eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Komisyonun 380. hafta açıklamasında, Kırıklar Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve sağlık durumu her geçen gün kötüye giden hasta mahpus Rasul Kocatürk’ün durumu masaya yatırıldı.

Tahliyeye 3 ay erteleme kararına tepki



İHD İzmir Şubesi binasında gerçekleştirilen açıklamada, kronik ve ağır rahatsızlıkları bulunan Rasul Kocatürk’ün infazının tamamlanmasına rağmen tahliyesinin hukuka aykırı gerekçelerle 3 ay süreyle ertelendiği vurgulandı. Ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir mahpusun cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin insan haklarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu kararın hayati tehlikeyi artırdığına dikkat çekildi.

"Yaşam hakkı ciddi risk altında"



Hapishane Komisyonu adına yapılan açıklamada, cezaevi koşullarının ağır hastaların tedavi süreçlerini imkansız kıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ağır ve kronik hastalıklarına rağmen hapishanede tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkı açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Hasta mahpus Rasul Kocatürk derhal serbest bırakılsın."

"Hasta mahpuslara özgürlük" çağrısı



Açıklamanın sonunda, cezaevlerinde bulunan tüm hasta mahpusların tedavi haklarının engellenmemesi ve infazlarının ertelenerek dışarıda sağlıklı koşullarda tedavi edilmeleri gerektiği yinelendi. "Hasta mahpuslara özgürlük" sloganıyla son bulan açıklamada, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara, cezaevlerinden tabutların çıkmaması için acil adım atma çağrısı yapıldı.