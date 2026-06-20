İzmir Barosu’nun önceki dönem başkanlarından biri olan Özkan Yücel, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirmişti. Yücel, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Barosu önünde düzenlenen anma törenine hukuk camiasının yanı sıra çok sayıda vatandaş, siyasetçi ve yerel yönetim temsilcisi katılım gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da törene katılım göstererek Yücel’in ailesine taziye mesajlarını iletti. Tugay, Özkan Yücel’in annesi Türkan Yücel, oğlu Ozan Yücel ve yakınlarının acısını paylaşırken, kent adına önemli bir değerin kaybedildiğini sözlerine ekledi.

Özkan Yücel'e duygusal veda!

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende duygu yüklü anlar meydana geldi. Özkan Yücel’in meslek yaşamı boyunca verdiği hukuk mücadelesi ve toplumsal konulardaki duruşu konuşmalarda sık sık dile getirildi.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, yaptığı açıklamada Yücel’in yalnızca bir avukat değil, aynı zamanda hak ve adalet mücadelesinin önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Yılmaz, Yücel’in hayatı boyunca kendisinden çok başkalarını düşündüğünü ve toplumun her kesimi için mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

Özkan Yücel'e veda!

İzmir Barosu önündeki törenin ardından Özkan Yücel için Konak Alsancak Hocazade Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından Yücel’in naaşı Yukarı Narlıdere Mezarlığı’nda defnedildi.