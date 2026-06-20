Son Mühür / İzmir siyasetinde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının ardından, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine ise Çiğli Belediyesi eski Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. Bu gelişmenin ardından kısa bir süre sonra ise hem İzmir hem de Türkiye gündemine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa kararı bomba gibi düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Cemil Tugay'ın istifa kararı İzmir halkında şok etkisi yaratırken, Son Mühür ekibi sokağa çıkarak Konak Kemeraltı'nda Cemil Tugay'ın istifa kararı hakkındaki düşüncelerini vatandaşlara sordu. Peki İzmir halkı, bu istifa kararı hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde....

"Gelen batırıyor!"

İzmir'deki sorunlardan dert yanan bir vatandaş, "Gelen batırıyor. 40 yıldır, 50 yıldır burası CHP'de. Çöpten, pislikten mahallede kokudan durulmuyor. Böyle çukurlar belediye oturup diğer özel araçlar görüyor. Benim ciğerim yanıyor. Hani belediyenin ismi var kendisi nerede? İş yok hizmet yok." dedi. Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister misiniz sorusuna ise, "Şimdi belediye başkanlığını yapmadıktan sonra cumhurbaşkanlığını mı yapacak. Yani akıl var, mantık var." ifadelerini kullandı.

"Doğrusunu yaptı!"

Bir başka vatandaş ise Cemil Tugay'ın doğru olanı yaptığını söyleyerek, "Cemil Tugay doğrusunu yaptı. Butlandan gitti. İzmir hala aynı sosyal demokrat çizgisinde. İnşallah Kılıçdaroğlu'nu göndereceğiz, her şey eskisine dönecek. Butlancılar gidecek burada." dedi.

"Ben yine CHP'liyim diyor!"

İzmirli bir vatandaş ise istifa kararıyla ilgili olarak, "Ben diyor CHP'den ayrılmam diyor. Diyor yani şu an istifa etmiş olabilir ama ben gene CHP'liyim diyor." dedi. Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister misiniz? sorusuna ise, "Çok efendi adam görmek isterim tabii ama şu an olmaz. Adayımız var. Adayımız var. O olacak yani. Çaresi yok. Yani şu an İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Geç bile kaldı istifa etmekte!"

Bir başka vatandaş ise Cemil Tugay'ın bu kararı vermekte geç kaldığını öne sürerek, "Geç bile kaldı istifa etmekte. Neden? İzmir'i görüyorsunuz. İzmir yaşanacak bir şey köyden daha kötü oldu. Sivas'ın gidin köylerin İzmir'den daha temiz. Cemil Tugay'ın gitmesine aslında seviniyoruz. Geç bile kaldı. Kokudan, pislikten, çöpten geçilmiyor İzmir." dedi.

"Mecbur kaldı ne yapsın!"

Bir başka vatandaş ise, "Mecbur kaldı ne yapsın. Başka yapacak bir şey yok ki. Yapamadı. Hiçbir şey görmüyorum ki ben. 41 yıldır buradayım. CHP İzmir'de bitti artık. Kale bitti yani. Düzelecek. AK Parti gelecek inşallah. Yani hizmet gelecek. Bunlar çalıp çarpıyor. İftira da atmıyorum. Hepsi içeride. Niye içeride? İzmir kocaman bir köy oldu." dedi.