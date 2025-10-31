Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamındaki seminerleri, Medicana International İzmir Hastanesi uzmanlarının katıldığı söyleşiyle tamamlandı. Yüzlerce kadın, erken teşhis ve koruyucu sağlık bilgilerine ulaşma fırsatı buldu.

Konak’ta farkındalık ayı bilgilendirme semineriyle sona erdi

Konak Belediyesi, ekim ayı boyunca sürdürdüğü Meme Kanseri Farkındalık Ayı seminerlerini Medicana International İzmir Hastanesi uzmanlarıyla tamamladı. Etkinlikte Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Özener, yüzlerce kadına erken teşhis ve koruyucu önlemler hakkında bilgi verdi.

Söyleşide meme sağlığı, tarama programları ve kendi kendine muayenenin önemi ele alındı. Katılımcılar, sunumların ardından soru-cevap bölümünde merak ettikleri konuları uzmanlara sordu. Program sonunda Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Orçun Doryan, hekimlere teşekkür belgesi sundu.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Doç. Dr. Gülcan Bulut, farkındalık çalışmalarının erken tanı oranlarını artırdığına dikkat çekti: “Meme kanseri kadınlarda en yaygın görülen kanser türüdür ancak erken teşhis ile tedavi başarısı yüksektir. Düzenli tarama ve kendi kendine muayene büyük önem taşır. Sağlıklı beslenme, düzenli hareket, sigara ve alkolden uzak durmak, D vitamini düzeylerine dikkat etmek koruyucu unsurlardır.” Bulut, Türkiye’de meme kanserinin her 6 kadından birinde görüldüğünü ve her yaşta dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Tarama ihmal edilmemeli”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Özener ise düzenli kontrollerin önemini hatırlattı: “Her kadın kendi meme dokusunu tanımalı ve değişiklikleri fark etmeli. Tarama 20’li yaşlardan itibaren belirli aralıklarla yapılmalı, 40 yaş sonrası yıllık mamografi ihmal edilmemelidir. Erken tanı, hayat kurtarır.” Özener, ciltte çekilme, kızarıklık, yaralar, kitle hissi gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Dayanışma ve umut mesajları

Söyleşi sonunda bazı kadınlar kendi kanser ve iyileşme deneyimlerini paylaşarak diğer katılımcılara moral verdi. Program, meme sağlığında bilinçlenme ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.