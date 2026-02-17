İzmir’in turistik ilçesi Seferihisar, 14 Şubat Sevgililer Günü tatili için Manisa’dan gelen bir çiftin yaşadığı korkunç trajediyle sarsıldı. Sığacık Mahallesi’nde bulunan bir butik otelde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangın felaketine ilişkin yürütülen adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve ihmal iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan otel işletmecisi Mustafa Nuhat Pektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgililer günü tatili Facia ile noktalandı

Manisa’da görev yapan polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak amacıyla Sığacık Akkum Caddesi üzerindeki bir butik oteli tercih etmişti. Ancak çiftin tatil planı, 15 Şubat sabahı saat 06.00 sularında odada bulunan klimadan çıktığı tespit edilen alevlerle kabusa dönüştü. Elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, kısa sürede odadaki yatak, masa ve diğer eşyalara sirayet ederek tüm alanı yoğun bir duman bulutuyla kapladı.

Müdahalelere rağmen bir can kaybı yaşandı

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürmeyi başardı. Ancak duman tahliyesi sırasında odada baygın halde bulunan Ayten çiftinin durumunun ağır olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çift, vakit kaybetmeden Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Burada doktorların tüm çabasına rağmen 46 yaşındaki Emine Ayten hayata gözlerini yumdu. Dumandan ciddi şekilde etkilenen 50 yaşındaki polis memuru Mehmet Ayten ise durumu kritik olduğu gerekçesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Adli süreçte karar verildi: Bir tutuklama, bir adli kontrol

Yaşanan can kaybının ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, işletmedeki güvenlik önlemlerini ve yangının çıkış nedenindeki ihmal payını mercek altına alarak otel sahibi Mustafa Nuhat Pektaş ile otel çalışanı Sonat H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmeci Pektaş, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanırken, çalışan Sonat H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı polis memurunun yaşam savaşı sürüyor

Feci olayda eşini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Mehmet Ayten’in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş devam ediyor. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayten’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bölge halkını ve emniyet teşkilatını derinden üzen olayın ardından, butik otellerdeki teknik denetimlerin ve elektrik tesisatı kontrollerinin önemi bir kez daha Türkiye gündemine oturdu.

