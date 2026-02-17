Son Mühür- İzmir eğitim camiası, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında okullarda planladığı Ramazan ayı etkinliklerine yönelik sendikalardan gelen zıt tepkilerle hareketli bir gün yaşıyor. Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, bazı sendikaların bu etkinliklere karşı "görev yapmama" çağrısında bulunmasına sert tepki göstererek, durumu "ideolojik bir hazımsızlık" olarak nitelendirdi.

Sendikalardan karşı hamle: "Yasal dayanağı yok" iddiası

Eğitim-İş ve Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamalarda, Ramazan ayı etkinliklerinin laiklik ilkesine ve anayasaya aykırı olduğu savunuldu. Eğitim-İş Genel Merkezi, 16 Şubat 2026 tarihli yazısında, MEB’in 12 Şubat 2026 tarihinde gönderdiği etkinlik programının mevzuatta dayanağı olmadığını iddia ederek üyelerinin bu görevleri yerine getirmemesi yönünde bir eylem kararı aldı. Eğitim Sen ise okulların ibadethaneye dönüştürülmeye çalışıldığını ve öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki zamanlarına müdahale edildiğini savunarak hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Ali Kaya’dan sert eleştiri: "Milletin değerleriyle kavga ediyorlar"

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, bu eylem kararlarına belgelerle yanıt vererek, karşıt görüşlü sendikaları çifte standart uygulamakla suçladı. Kaya, yılbaşı ve Noel etkinliklerini "evrensel kültür" adı altında savunan çevrelerin, konu Ramazan ayı olduğunda "laiklik yaygarası" kopardığını belirtti. Ramazan’ın bu milletin ortak hafızası, paylaşma ve merhametin adı olduğunu vurgulayan Kaya, "Okullarda Ramazan sevincinin yaşatılmasına karşı çıkmak, pedagojiyi bahane ederek inanca mesafe koymaktır" ifadelerini kullandı.

"Sendikacılık görev ihlaline teşvik etmek değildir"

Yapılan çağrıların sendikal hak arayışı sınırlarını aştığını ve ideolojik bir dayatmaya dönüştüğünü savunan Ali Kaya, öğretmenlerin siyasi hesaplara aparat yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bakanlığın müfredata uygun olarak planladığı etkinliklerin engellenmeye çalışılmasının eğitim çalışanları nezdinde karşılık bulmayacağını ifade eden Kaya, "Bu millet 28 Şubat karanlığını geride bıraktı; inancına uzanan eli de, takınılan ideolojik maskeleri de çok iyi tanır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sürecin takibi sürüyor

Eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran bu tartışmanın ardından, okullardaki etkinliklerin uygulama süreci ve sendikaların eylem kararlarının sahadaki yansımaları merakla bekleniyor. Ali Kaya, Ramazan ayının bereketinin ve millet iradesinin bu tür ideolojik yaklaşımlardan daha büyük olduğunu belirterek açıklamasını noktaladı.