Son Mühür / Beste Temel - Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi, 30 Ekim 2020 depreminde hayatını kaybeden 117 yurttaşı 6 Şubat Anı Parkı’nda düzenlenen törenle andı. Programda afet bilinci, mahalle gönüllülüğü ve hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Karabağlar’da depremde kaybedilenler unutulmadı

Karabağlar Belediyesi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde yaşamını yitiren 117 kişiyi anmak için 6 Şubat Anı Parkı’nda tören düzenledi. Karabağlar Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlikte hem depremde kaybedilen yurttaşlar anıldı hem de ilçede yürütülen afet gönüllüsü eğitimleri ön plana çıktı.

Törene Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, AKUT gönüllüleri, KAR-KUT (Karabağlar Arama Kurtarma) ekibi, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

“Güvenli yapılarda yaşamak zorundayız”

Törende konuşan AKUT Gönüllüsü Murat Mete, deprem merkez üssü Sisam Adası olmasına rağmen en büyük yıkımın İzmir’de yaşandığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: “700’den fazla bina ağır hasar aldı, 117 vatandaşımızı kaybettik. Bu acıların tekrar yaşanmaması için güvenli yapılarda yaşamak ve hazırlıklı olmak zorundayız.”

“Bu kentin vicdanıyız”

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, dayanışma ve afet bilincinin önemine dikkat çekti: “30 Ekim 2020’de kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Deprem bize şunu gösterdi: Yıkılan duvarlar yeniden inşa edilir ama insanın insanla kurduğu bağ yıkılmaz. Bu kentin vicdanıyız. Mahalle gönüllülerimize ilk yardım, yangın söndürme ve temel arama kurtarma eğitimleri ile afet bilinci kazandırıyoruz.”

“Deprem en büyük kayıplara yol açar”

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı da deprem farkındalığının hayati önem taşıdığını belirtti: “Doğal afetler arasında en fazla kaybı deprem getirir. İzmir depremi, olası bir sonraki afet için hepimize ders niteliğindedir. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Dua edildi, anı çiçekleri bırakıldı

Program kapsamında Karabağlar Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Altıntaş tarafından hayatını kaybedenler için dua okundu. Katılımcılar, park alanına çiçek bırakarak depremde yaşamını yitirenleri andı.

Mahalle gönüllülerine deprem eğitimi

Anma programının ardından Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde AKUT İzmir Seminer Birimi Sorumlusu Esra Pullu tarafından Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitim, 58 mahalle gönüllüsünün katılımıyla gerçekleşti ve KAR-KUT ekipleri de programa destek verdi. Deprem bilinci, gönüllülük ve afet hazırlığı konuları uygulamalı örneklerle aktarıldı.