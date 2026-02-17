Son Mühür/ Emine Kulak- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği duyurularak tüm ilçeler için “sarı uyarı” verilmişti. Uyarıların ardından kentte rüzgar etkisini artırırken, özellikle kordon bölgesinde fırtına şiddetli şekilde hissedildi.

Deniz seviyesi yükseldi, dalgalar kıyıyı dövdü

Şiddetli rüzgarla birlikte deniz seviyesinde artış yaşandı. Kıyı şeridinde dalga boyları yükselirken, yer yer su taşkınları görüldü. Vatandaşlar, deniz suyunun renginde de değişim olduğunu gözlemledi. Uzmanlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde kabarma ve bulanıklık oluşabileceğine dikkat çekti.

Kuzey Ege için kritik uyarı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege’de fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilmişti. Açıklamada, deniz seviyesindeki yükselme ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinde tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.