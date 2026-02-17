Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğine yönelik uyarılarının ardından, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde fırtına etkisini hissettirdi. Kent genelinde tüm ilçeler için “sarı uyarı” verildi.

Deniz seviyesi yükseldi

Fırtınayla birlikte bölgede deniz seviyesinde gözle görülür bir yükselme yaşandı. Sahil kesiminde dalga boylarının arttığı, kıyıya vuran suların zaman zaman sahil bandını zorladığı görüldü.

Denizin rengi değişti

Şiddetli rüzgârın etkisiyle deniz suyunun renginin değiştiği dikkat çekti. Kıyı hattında bulanıklık oluşurken, fırtınanın deniz tabanındaki hareketliliği artırdığı değerlendirildi.

Ulaşım için uyarı

Meteoroloji 2’nci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin kuzeyinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği hatırlatıldı. Yetkililer, deniz seviyesindeki yükselme ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.