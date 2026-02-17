Son Mühür- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Birliğin 60. yılı kapsamında düzenlenen ödül töreninde ihracatta öne çıkan 18 firmayı kutladı. Uçak, firmaların zor bir yılın ardından elde ettikleri başarıları “altın harflerle yazdırdıkları” ifadeleriyle değerlendirdi.

Üretim ve ihracatta süreklilik vurgusu

2025 yılında üretim ve ihracatın devamlılığını sağlamak için Birlik olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Uçak, özellikle üretim odaklı projelerde Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler ve enstitülerle iş birliği yaptıklarını belirtti. İhracat odaklı çalışmalarda ise firmaların yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin kendileri için önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Yeni pazar arayışları ve uluslararası tanıtım

Uçak, Birliğin Norveç ve İngiltere’ye düzenlediği heyetlerle üyeleri için yeni pazarlar arayışına girdiğini, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünlerin prestijli platformlarda tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Gençlere tarım ve sürdürülebilirlik eğitimi

Birlik olarak gençleri tarıma teşvik etmek amacıyla eğitim programlarının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Uçak, firmalara gıda kayıplarını azaltma ve önleme konusunda da eğitimler verdiklerini açıkladı.

Fuar ve ticaret heyetleri ile küresel temsil

Uçak, yönetim kurulu döneminde 16 ülkede toplam 46 fuar ile 8 ülkede 11 ticaret heyetine katılım sağlandığını belirterek, tüm bu faaliyetlerin amacının üretilen ürünlerin kalitesini artırmak ve global pazarda örnek teşkil etmek olduğunu vurguladı.

“Birlikte başarıya”

Kurul olarak “ben değil, biz”, “birimiz değil, hepimiz” ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Uçak, Birliğe ve üyelerine hizmetlerini aynı özveriyle sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, yüzlerce üye ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretlerin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

Uçak, konuşmasını “Bir olursak diri oluruz; birbirimizi dinler ve ortak akıl oluşturursak başarı kendiliğinden gelir” sözleriyle tamamladı.

60. yıl gururu ve tören mesajı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 60. yılını gururla tamamladığını belirten Uçak, 2025 yılı ödül töreninin hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

İşte ödül alan firmaların listesi:

MEYVE SEBZE MAMULLERİ 30 MİLYON $ ÜZERİ

EURO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SİBAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TREKO GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

MEYVE SEBZE MAMULLERİ 20 MİLYON $ ÜZERİ

MAPEKS GIDA VE SANAYİ MAMULLERİ İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NİLBATU GIDA TEKSTİL SOĞUK HAVA DEPOLARI TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LİDYA KONSERVECİLİK MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MEYVE SEBZE MAMULLERİ 15 MİLYON $ ÜZERİ

IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAŞ MEYVE SEBZE 5 MİLYON $ ÜZERİ

ZEYPA GIDA NAKLİYE TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANATOLİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PİA-FRUCHT GIDA LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ENJOY TRADE GIDA İHRACAT İTHALAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

AYHAN-34 TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT MÜMESSİLLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YAŞ MEYVE SEBZE 10 MİLYON $ ÜZERİ

KÖLLA TURKEY TARIM VE GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAŞ MEYVE SEBZE 15 MİLYON $ ÜZERİ

UÇAK KARDEŞLER GIDA ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILINDA ÜYE OLARAK EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN FİRMA

SEMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ