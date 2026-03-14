Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Konak ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla binadan tahliye edilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Çıkan yangın, apartman sakinleri ve çevre binalarda yaşayan vatandaşlarda büyük panik yarattı.

İtfaiye ekiplerinden alevlerle yoğun mücadele!

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun şekilde müdahalede bulunuyor. Yangının çıkış sebebinin ise ekipler tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.