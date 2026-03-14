İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama’da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı buluşmada 14 Mart Tıp Bayramı da kutlandı.

Programa Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Tugay, CHP’ye katılmak istediğini belirten Engin Gürgel’e de parti rozeti taktı.

“Ramazan ayı birlik ve beraberliği hatırlatıyor”

İftar programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

İnsanların zor zamanlarda birbirine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tugay, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum için büyük önem taşıdığını belirtti. Tugay, iftar sofralarının insanları bir araya getirerek bu duyguları güçlendirdiğini ifade etti.

“Zorlukları dayanışmayla aşabiliriz”

Toplum olarak karşılaşılan zorlukların dayanışma ve ortak çabayla aşılabileceğini dile getiren Tugay, ülkenin ve toplumun sahip olduğu değerleri korumanın önemine dikkat çekti.

Birlik içinde hareket ederek, birbirine destek olarak ve çok çalışarak sorunların üstesinden gelinebileceğini belirten Tugay, üretmenin ve emek vermenin önemini vurguladı.

“İzmir’de kimse ihmal edilmeyecek”

Konuşmasında muhtarlara da teşekkür eden Tugay, muhtarların yerel yönetimlerin sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

İzmir’in her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Tugay, kentte hiçbir bölgenin ihmal edilmemesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. Tugay, birlik ve beraberlik ortamının yıl boyunca devam etmesini temenni etti.

14 Mart Tıp Bayramı da kutlandı

Programda 14 Mart Tıp Bayramı da unutulmadı. Doktor kimliğine de sahip olan Tugay, sağlık çalışanlarının toplum için büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının fedakârca görev yaptığını ifade eden Tugay, insanların sağlıklarını emanet ettiği bu mesleğin büyük bir vicdani sorumluluk taşıdığını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Çelik’ten teşekkür

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik de programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma açısından önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Çelik, aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Programın sonunda Çelik, Tıp Bayramı anısına Başkan Tugay’a parşömen hediye etti.