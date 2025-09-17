Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesinde, Etiler Mahallesi, İnönü Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasındaki ara sokaklar, biriken çöplerle adeta kapanma noktasına geldi. Özellikle Konak Belediyesi’ne ait Beştepe’ler Sosyal Tesisleri önündeki çöp yığınları, bölgedeki en dikkat çeken ve rahatsızlık veren görüntüleri oluşturuyor.

Vatandaşlar, belediyenin kendi tesisinin önündeki çöpleri bile temizlememesine tepki gösteriyor. Sokaklarda biriken çöpler nedeniyle kötü koku tüm bölgeyi sararken, çöplerin kaldırım ve yollara taşması nedeniyle yayaların geçişi güçleşti. Sokak aralarındaki çöp dağları, özellikle akşam saatlerinde sinek ve fare gibi sağlık açısından risk yaratacak canlıları da çekiyor.

Çöp Sorunu Giderek Derinleşiyor

Beştepe Mahallesi sakinleri, çöplerin özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde daha da arttığını belirterek, belediyenin temizlik çalışmalarının yetersiz olduğunu söylüyor. “Kendi sosyal tesislerinin önünü bile temizlemiyorlar, peki bizden ne bekleniyor?” diyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşarak yetkililerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Kirlilik Sokakları Esir Aldı

Sadece Beştepe değil, Konak’ın diğer ara sokaklarında da benzer birikimler göze çarpıyor. Çöp konteynerleri taşmış, torbalar ve atıklar sokaklara yayılmış durumda. Özellikle İnönü Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan bölge, gün boyunca hem kötü kokular hem de görüntü kirliliği ile karşı karşıya kalıyor.

Bölgede yaşayanlar, çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle oluşan bu sorunun acilen çözülmesini istiyor. Belediye yetkililerinden henüz bir müdahale gelmezken, çöp yığınları vatandaşların tepkisini artırıyor ve sosyal medyada geniş yankı buluyor.

Konak’ta gözler önündeki çöp dağları, belediyenin kendi tesisinin önünde bile sorun yaşadığını ortaya koyarken, kent sakinleri temiz bir çevre için acil önlem alınmasını talep ediyor.