Son Mühür/ Beste Temel- İzmir esnafı ve sanatkârları, geleneksel Ahilik Haftası'nı bu yıl da coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, İzmirlileri hem ahilik felsefesiyle tanıştıracak hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden gün yüzüne çıkaracak.

Ahi Felsefesi yeniden gündemde: Dürüstlük ve dayanışma vurgusu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, bu yılki kutlamaların, 13 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve diğer ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından titizlikle planlandığını ifade eden Ata, ahilik felsefesinin bin yıllık bir esnaf geleneği olduğunu hatırlattı. Ahiliğin, sanatı ve ticareti dürüstlük, güzel ahlak ve dayanışma ile birleştiren bir öğreti olduğunu vurgulayan Ata, bu değerlerin günümüz toplumunda unutulmaya yüz tutmuş olduğunu ve Ahilik Haftası'nın bu değerleri yeniden hatırlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Ata, tüm İzmirlileri bu anlamlı etkinliklere katılmaya davet etti.

Etkinlik takvimi ve program detayları

Ahilik Haftası kutlamaları, 22 Eylül Pazartesi günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından bando ve canlı heykeller eşliğinde Konak, Kemeraltı ve Alsancak güzergâhlarında renkli kortej yürüyüşleri düzenlenecek. Konak Meydanı, hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Meydanda kurulacak oda stantlarında, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılacak. Sanatsal gösteriler ve etkileşimli atölye çalışmaları ile halkın ilgisi çekilirken, katılımcılara Ahi Pilavı, Ahi lokması ve şerbet ikram edilecek. Törenler kapsamında Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı seçilen kişilere özel kıyafetleri giydirilerek plaketleri sunulacak.

Başkan Ata'dan İzmir Valisi Elban'a teşekkür

Açıklamalarının arasına özel bir not ekleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a teşekkürlerini sundu. Valinin göreve geldiği günden bu yana esnaf teşkilatına büyük destek verdiğini belirten Ata, Elban'ı "gerçek bir esnaf dostu" olarak tanımladı. Vali Elban'ın sorunlarının çözümünde her zaman yanlarında olduğunu ve uyumlu bir çalışma sergilediklerini söyleyen Ata, Vali'nin Ahilik Haftası kutlamalarına da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Açılış töreni ve etkinlik programı

Saat 09:30: Bando ve canlı heykeller eşliğinde kortej yürüyüşü (İESOB binası - Cumhuriyet Meydanı)

Saat 10:00: Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma ve Açılış Töreni (Cumhuriyet Meydanı)

Saat 13:00-13:45: Bando ve canlı heykeller eşliğinde kortej yürüyüşü (Kızlarağası Hanı - Konak Meydanı)

Saat 13:30: Öğle Yemeği Dağıtımı (Konak Meydanı)

Saat 14:00: Protokolün Meslek Stantlarını Ziyareti

Konak Meydanı'ndaki Tören Akışı:

14:00: Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

14:15: Halk Oyunları ve Müzik Dinletisi

14:45: Protokol Konuşmaları

15:30: Yılın Ahisi/Kalfası/Çırağına Özel Kıyafetlerin Giydirilmesi

15:45: Plaket Dağıtımı (Ahi-Kalfa-Çırak)