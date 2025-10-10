Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Hamur Ürünleri Yapımı Kursu ilk mezunlarını verdi. Sertifika töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadınların üretimin ve iş hayatının içinde olması gerekiyor” dedi.

Kadınlar meslek sahibi oluyor

Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Hamur Ürünleri Yapımı Kursu, Toros Sosyal Tesisleri’nde tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren kadınlar için düzenlenen sertifika törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Anıl Kaçar, Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Akıncı, eğitmenler ve muhtarlar katıldı.

“Kadınların üretimde olması gerekiyor”

Sertifika töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, güçlü kadın vurgusu yaparak şunları söyledi: “Meslek Fabrikası, İzmir’in yüzünü ağartan projelerden biri. En büyük sorunlardan biri işsizlik ve özellikle kadınların üretim ve iş hayatında yer alması gerekiyor. Kadınların kendi ekonomik özgürlüğüne kavuşması gerektiğine yürekten inanıyorum.

Konak’ta her kadının görünür olduğu, güçlü olduğu ve ayaklarının üzerinde durduğu bir kent hayal ediyoruz.

Kursumuza katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum; bu proje sizlerle anlam kazandı.”

Mutlu, kadınların meslek edinmesi ve emeğinin değerlenmesi için Toros Sosyal Tesisleri’nin tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.

“Kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Anıl Kaçar, kadınların ekonomik özgürlüğü için yürütülen projelerin önemine dikkat çekti: “Yurttaşların nitelikli istihdama katılması, kadınların ekonomik özgürlüğü adına 15 ilçede 28 kurs noktasında hizmet veriyoruz.

Nilüfer Başkanımızın öncülüğünde yürütülen bu iş birliğiyle Konak’ta kadınların sofrasına ve yaşamına ekonomik katkı sunabiliyoruz. İstihdam birimimiz aracılığıyla kursiyerlerimize iş teklifleri de ulaştırılacak.”

Sertifika mutluluğu istihdama dönüşecek

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını Başkan Mutlu’nun elinden aldı. Kadınlar, hem yeni beceriler kazandıran hem de ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak bu kursun gururunu yaşadı. Törenin ardından Başkan Mutlu, Toros Sosyal Tesisleri’ni tanıtarak sınıflardaki teknik imkanlar hakkında bilgi verdi ve yeni iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.