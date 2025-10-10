Sultanlar Ligi’nin İzmirli takımları Göztepe ve Aras Spor, Kadınlar Kupa Voley’de grup etabını lider tamamlayarak adlarını çeyrek finale yazdırdı. Her iki ekip de bulundukları gruplarda güçlü rakiplerini mağlup ederek İzmir’e uzun yıllar sonra çifte sevinç yaşattı.

Göztepe’den Bursa’da liderlik zaferi

Bursa’da düzenlenen 3’üncü Grup karşılaşmalarında mücadele eden Göztepe, ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2, ikinci maçında ise Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla grup birinciliğini elde eden sarı-kırmızılılar, çeyrek final biletini aldı.

Karşılaşmalarda genç yaşına rağmen forma şansı bulan 14 yaşındaki milli pasör Melis Erdoğan, Bahçelievler karşısında süre alarak kulüp tarihine geçen en genç oyuncu unvanını kazandı.

Aras Spor Ankara’da zirveye ulaştı

Ankara’da oynanan 1’inci Grup müsabakalarında sahne alan Aras Spor ise ilk olarak Türk Havayolları’nı 3-1, ardından Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek grup lideri oldu. İzmir ekibi, tarihinde ilk kez Kupa Voley’de çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tarihimizde ilk kez Kupa Voley’de çeyrek finaldeyiz. İzmir, 13 yıl aradan sonra yeniden bu aşamada temsil ediliyor. Bu başarıyı hep birlikte kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İzmir 13 yıl sonra yeniden sahnede

Kupa Voley’de İzmir’i en son 2012-2013 sezonunda Karşıyaka temsil etmiş, yeşil-kırmızılı ekip o dönem alt ligde olmasına rağmen Dörtlü Final oynamış ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Göztepe ve Aras Spor’un bu sezonki performansı, İzmir voleybolunun yeniden yükselişini simgeledi.