SON MÜHÜR/MERVE TURAN- İzmir’de şiddetli yağışların ardından yaşanan su baskınları, bu kez altyapı sorunlarının ötesinde siyasi bir polemiğe dönüştü. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası paylaşılan görüntüler, “montaj” iddiaları üzerinden karşılıklı açıklamaların odağına yerleşti.

Kordon görüntüleri tartışmanın fitilini ateşledi

Geçtiğimiz perşembe gününden pazartesiye kadar aralıklarla devam eden sağanak yağış, İzmir’in birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’ın Kordon’da çekildiği belirtilen ve bir esnafın taşkın sular içinde balık tuttuğu anları gösteren videosu kamuoyunda geniş yankı buldu.

Büyükşehir’den karşı video geldi

Söz konusu paylaşımın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, görüntülere ilişkin bir açıklama yaparak başka bir video yayımladı. Belediyeden yapılan değerlendirmede, tartışmaya konu olan anların, bölgede görev yapan bir vidanjörün su tahliyesi sırasında kaydedildiği öne sürüldü.

AK Parti cephesinden “montaj” tepkisi

Belediyenin paylaştığı görüntüler AK Parti kanadında tepkiyle karşılandı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, söz konusu videonun gerçeği yansıtmadığını savunarak montaj olduğu iddiasını dile getirdi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay anında bölgede herhangi bir vidanjör ya da çalışma ekibi bulunmadığını belirterek, paylaşılan görüntülerin sonradan oluşturulduğunu ileri sürdü. Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bu süreçte yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

Gençlik Kolları da tartışmaya dahil oldu

Yaşanan polemiğin ardından AK Parti İzmir Gençlik Kolları da sosyal medya üzerinden bir video yayımladı. Paylaşımda, sağanak yağışların ardından Alsancak ve çevresinde oluşan görüntülere yer verildi. Video, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce paylaştığı içeriklere eleştiri niteliği taşıdı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Emin İçelli, yayımlanan videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, kamuoyunun montaj görüntülerle yanıltılamayacağını savundu. İçelli, açıklamasında “Gerçekler montaj gerektirmez” ifadesini kullandı.