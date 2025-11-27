Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi’nin Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelerin rolü” paneli, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panelin açılış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yaptı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği İzmir İl Koordinatörü Ayla Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Güliz Kuli, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Psikolog Seher Gündoğan ile İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Arzu Hazer Güngör konuşmacı olarak yer aldı. Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Karaburun Akıncı ise müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Panelde kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelerin rolü, kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin önemi, hukuki mekanizmalar ve kurumlar arası iş birliği başlıkları ele alındı.

Mutlu: Kadınların çalabileceği bir kapı var

Panelin açılışında konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yılın başından itibaren 411 kadının öldürüldüğünü hatırlattı. Bunun bir cinskırımı olduğunu vurgulayan Mutlu, bu tabloya karşı sessiz kalmamak için bir araya gelindiğini ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çeken Mutlu, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezlerinin bu anlayışla hayata geçirildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Kadınların sesini büyütmek, gücünü artırmak zorundayız. Şiddet karşısında çalabilecekleri bir kapıları olsun istedik. Merkezlerimizde psikolojik ve hukuki destek birimlerimiz, başvuru ve yönlendirme mekanizmalarımız bulunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve mahalle düzeyinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Mutlu, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile kadınların üzerindeki bakım yükünün azaltılmaya çalışıldığını, meslek edindirme kurslarıyla ise kadınlara ekonomik özgürlük alanı açıldığını ifade etti.

“Sorumluluğun farkındayız”

Konuşmasının sonunda İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapan Başkan Mutlu, kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadeleden vazgeçilmeyeceğini belirtti. Cezasızlık politikalarına karşı durulması gerektiğini dile getiren Mutlu, dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulundu.

9 noktada ücretsiz hizmet

Konak Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında hizmet verirken, Kadın Dayanışma Merkezleri ise Agora, Aziziye, Ballıkuyu, Gültepe, Mersinli, Saadet Mirci ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Engelsiz Yaşam Köyü olmak üzere 8 noktada faaliyete başladı.

Merkezler hafta içi mesai saatleri içerisinde ücretsiz hizmet sunuyor. Kadınlara şiddet, ayrımcılık ve hak ihlali gibi konularda bilgilendirme, rehberlik ve destek sağlanıyor. Bilgi ve randevu işlemleri belediyenin ilgili birimleri üzerinden yürütülüyor.