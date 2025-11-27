İzmir'in Ödemiş ilçesinde görev yapan öğretmen Eren Ayvaz’ın öncülüğünde başlatılan 'Renkler Farklı, Amacımız Aynı' adlı sosyal sorumluluk projesi, kırsal kesimdeki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Proje kapsamında, ilçe merkezinden uzakta bulunan köy okullarındaki çocuklara bol miktarda spor malzemesi ve çeşitli oyuncaklar ulaştırıldı. Öğretmen Ayvaz, projenin temel hedefinin, çocukları dijital ortamların olumsuz etkilerinden korumak ve onlara neşeli bir gün yaşatmak olduğunu belirtti.

Spor kulüpleri ve kurumlar projeye destek verdi

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümü’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eren Ayvaz, özellikle dağlık ve kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için bu anlamlı çalışmayı hayata geçirdi. Proje için büyük spor kulüplerinin dernekleriyle (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) temasa geçen Ayvaz, farklı spor malzemelerinin teminini sağladı. Ayrıca birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak oyuncak desteği almayı başardı.

Toplanan top, forma, oyuncak bebek, hulahop ve uzaktan kumandalı araba gibi materyaller ve spor ekipmanları, belirlenen köy okullarındaki öğrencilere dağıtıldı. Projeye eğitim materyali desteği de geldi: Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, atık malzemeleri kullanarak eğitici materyaller hazırlayıp katkıda bulundu. Öte yandan, bir drama ekibi de özel kostümlerle masal canlandırmaları ve tiyatro gösterileri sunarak çocuklara unutulmaz, keyifli anlar yaşattı.

"Ekran bağımlılığından uzaklaştırmak istiyoruz"

Projeyi yürüten öğretmen Eren Ayvaz, amaçlarının çocukların taleplerine karşılık vermek olduğunu vurguladı. Ayvaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sunullah Desticioğlu ile birlikte köy okullarımızı ziyaret ediyoruz ve öğrencilerimizin çok masumane istekleri oluyor. Bu istekleri onlara ulaştırdığımızda kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar" dedi. Projenin sosyal faydasına dikkat çeken Ayvaz, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, çocukları ekran bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve onlara güzel, unutulmaz bir gün yaşatmaktır. En büyük dileğimiz, onların yüzlerinin gülmesini sağlamak. Desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara ve özellikle atık malzemelerden eğitici materyaller hazırlayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencilerine şükranlarımı sunuyorum."

Ayvaz'dan Göztepe'ye stat daveti çağrısı

Eren Ayvaz, çocukların deneyim kazanmasını sağlamak adına anlamlı bir çağrıda da bulundu. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e seslenen Ayvaz, "Göztepe'nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında 100 öğrencimizi stadyumda misafir etmelerinden büyük memnuniyet duyarız. Çocukların stadı görmesini istiyoruz" talebini dile getirdi. Günlüce İlkokulu Müdürü İbrahim Ekşi ise, projeyle ilgili duygularını, "Çocuklarımız çok mutlu oldu ve ilk kez böyle yoğun bir ilgiyle karşılaştıkları için çok heyecanlandılar. Bu durum, gelişimleri üzerinde olumlu bir etki bıraktı" sözleriyle ifade etti.