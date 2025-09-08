Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre süreci tüm hızıyla devam ederken, Konak’ta ilçe kongresi öncesi tansiyon yükseldi. Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe başkan adaylığını açıklayan Serkan Kalmaz’ın sahneye çıkmasıyla birlikte kulislerde çarpıcı iddialar dolaşmaya başladı.

DELEGELER ÜZERİNDE BASKI MI VAR?

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Konak’ta delegeler üzerinde yoğun bir baskı kuruluyor. İddialara göre, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendi adayının kazanması için delegeler üzerinde yoğun baskı kurduğu öne sürüldü. Kimi delegelerin tehdit edildiği, kimilerine ise iş sözü verildiği iddia edilirken, kulislerde belediye koridorlarında imza vermeye zorlandığı konuşuluyor.

ADAYA ORTAK DESTEK

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in de sürece aktif şekilde dahil olduğu belirtiliyor. Yücel’in, Belediye Başkanı Mutlu’nun desteklediği adayla birlikte sahada çalışarak destek verdiği ileri sürülüyor.

ÖNCE KOVULDU, ŞİMDİ GERİ ALINDI

Kulislerde en çok konuşulan iddialardan biri ise geçtiğimiz aylarda Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner’in sosyal medya hesabından Buca Belediyesi’nin mahallesindeki çöpleri toplamasıyla ilgili yaptığı paylaşım Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu kızdırmış ve Başkan Mutlu, muhtarın oğlu B. K.’yi işten çıkardığı öğrenilmişti.

Şimdi ise yapılan pazarlık sonucunda, muhtarın oğlu B.K.’nin Konak Belediyesi’nde işe alındığı, bunun da belediye koridorlarında çekilen bir fotoğrafla belgelendiği öne sürüldü.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDA ÇATLAK

Bunun yanında, CHP’li meclis grubunun da bu gelişmeler nedeniyle ikiye bölündüğü ifade ediliyor. Meclis üyelerinin bir kısmının, diğer ilçe başkan adayı Orçun Altanhan’ı destekleyerek belediyenin bu yöntemine tepki gösterdiği belirtiliyor.

Konak kongresine sayılı günler kala, delegeler üzerinde baskı iddiaları ve parti içi gerilim CHP kulislerinde “yeni bir İstanbul krizi mi geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı