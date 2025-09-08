İzmir’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle başladı. İzmir genelinde yaklaşık 850 bin öğrenci, ders başı yaptı.

Açılış töreni Aliağa’da gerçekleşti

Yeni eğitim yılı açılış programı, Aliağa 100. Yıl Ortaokulu’nda düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Erhan Karahan, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul müdürü Bengül Özelçi, yaptığı konuşmada, “Okulumuzda 813 öğrenci ve 64 öğretmenle nitelikli bir eğitim veriyoruz. Yeni dönemde öğrencilerimizin başarı ve gelişimlerini desteklemek için tüm imkânlarımızla çalışacağız” dedi.

“Fidanlarımız geleceğimize nefes olacak”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin yalnızca ders almakla kalmayıp doğa ve çevre bilinci kazandığını belirtti. Yahşi, “Bugün öğrencilerimize sadece ders vermiyoruz; doğanın, yeşilin ve toprağın değerini öğretiyoruz. Fidanlar, geleceğimize nefes olacak” dedi.

Yahşi, İzmir genelinde 850 bin öğrenciye fidan dağıtılacağını ve yeni eğitim yılında 62 yeni okulun hizmete sunulduğunu açıkladı. Ayrıca sınıflarda 26-28 kişilik gruplar ile tam gün eğitimin verileceğini belirten Yahşi, temizlik ve güvenlik hizmetlerinin güçlendirildiğini vurguladı.

Protokol konuşmaları ve fidan dikimi

İzmir Vali Yardımcısı Erhan Karahan, eğitimdeki başarının tüm paydaşların ortak gayesi olduğunu ifade ederek, yaz tatili boyunca okulların fiziki durumlarının iyileştirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı ve okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilere fidan ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, program İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Vali Yardımcısı Erhan Karahan’ın öğretmenlerle yaptığı sohbetle sona erdi.