Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası ve Yeni Asır tarafından hazırlanan ‘İzmir’in ticaret, kültür ve sanayi hayatından önemli eserlerin yer aldığı 130 Yıllık Kent Hikayesi Sergisi’nin açılış töreni yoğun bir katılımla İZTO sergi salonunda gerçekleşti.

Süleyman Elban: Bu projeyi ortaya koyanlara teşekkür ediyorum

Kent protokolünün önemli çoğunluğunun katıldığı açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Akademik tez çalışması yaparken belirli bilgilere ihtiyaç duyulur. Bizim aslında tarihi kaynaklarımız içinde en önemlileri döneme ait gazete haberleridir. O döneme ilişkin bütün haberlerde inanılmaz kaynak taşıyor gazete arşivleri, bu kaynak 130 yıllık çınarsa, yaptığı haberlerle güvenilirse o zaman gazete arşivleri çok daha kıymetli bir referans olur. Bu projeyi ortaya koyanlara teşekkür ediyorum. Bu sergiyle bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahmut Özgener: Gazete arşivleri en güçlü bellek özelliği taşımaktadır

Gazete arşivlerinin en güçlü bellek özelliğini taşıdığının altını çizen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise "Gazete arşivleri en güçlü bellek özelliği taşımaktadır. İzmir'in toplum hareketlerinden, kültür sanat yaşamına kadar pek çok gelişme gazete arşivlerinde yer almaktadır. Bu nedenle yıllar önce Selanik'te başlayan yolculuğuna İzmir’de devam eden Yeni Asır Gazetesi'nin sergisini İzmir halkıyla buluşturmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.