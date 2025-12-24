Yalova’daki evinin 6’ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (52) şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Olayın ardından başlatılan adli süreçte, soruşturmanın seyrini etkileyen yeni gelişmeler yaşandı.

“Kasten öldürme” suçlaması

Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu, emniyette verdiği ifadede Güllü’nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiğini öne sürdü.

Bu ifade doğrultusunda gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi

NTV’nin haberine göre; tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia, kamuoyunda yankı uyandırırken, resmi makamlarca konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Avukat sevki Gebze’de öğrendi

Gülter’in avukatı Merve Uçanok, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de cezaevi değişikliğini öğrendi. Avukatın, sevk işlemine ilişkin bilgilendirilmediği belirtildi.

Silivri Cezaevi’ne sevk edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın devam ettiği ve dosyanın titizlikle incelendiği bildirildi.